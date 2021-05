Ausstattung der Feuerwehr : Neues Feuerwehrauto passt nicht in Brahlstorfer Gerätehaus

Kommt das von den Kameraden gewünschte und laut Bedarfsplan notwendige Fahrzeug, wäre die Einfahrt zum Feuerwehrhaus zu klein.

Brahlstorf | Ein neues Löschgruppenfahrzeug 10 ist das, was die Gemeinde Brahlstorf möchte und braucht. Eine höhere Einfahrt zum Gerätehaus ist das, was sie dafür gewährleisten muss. In Summe bedeutet das mehrere hunderttausend Euro an Investitionen. Doch, und darüber ist sich Bürgermeister Sven Herzog mit seinen Gemeindevertretern einig, ist es jetzt notwendig, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.