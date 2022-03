Kunst in Hagenow : Eine Reise durch 30 Jahre Druckkunst von Wilko Hänsch

Fast zwei Jahre später als geplant kommen Werke von Wilko Hänsch in die Alte Synagoge in Hagenow. Möglichkeiten wie diese sind ein Geschenk, so der Künstler.

Hagenow | Ein Stier rennt durch das Bild, Kirchtürme ragen gen Himmel, ein Orchester spielt, ein Radfahrer tritt in die Pedale, alles einzeln für sich in seinem Rahmen. Diese und mehr Bilder hängen seit kurzem in Hagenow in der Alten Synagoge, allesamt Linol- und Holzschnitte von Künstler Wilko Hänsch. „Reflexionen“ ist der Titel der neuen Sonderausstellung, di...

