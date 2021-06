Auszeit nach dem Abitur : Boizenburgerinnen verbrachten zwei Wochen auf dem Südtiroler Ziegenhof

Im Einklang mit der Natur und 80 Ziegen halfen Luisa Stepan und Melanie Staffa auf dem Südtiroler Ziegenhof „Baschtele“ aus.

Boizenburg | Eigentlich hatten die beiden jungen Boizenburger Frauen Luisa Stepan und Melanie Staffa im vergangenen Jahr einen ganz konkreten Plan von ihrer Zeit nach dem Ablegen des Abiturs. „Während meine Freundin Melanie ihr schon lange geplantes Work and Travel Jahr in Australien antreten wollte, freute ich mich seinerzeit auf das große Abenteuer in Kanada. Do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.