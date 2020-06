Hagenow: Auto überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

von svz.de

12. Juni 2020, 11:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 04 zwischen Zapel und Hagenow ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 68-jährige deutsche Autofahrerin war aus noch ungeklärter Ursache plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit ihrem PKW gegen einen Baum geprallt. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug. Die schwer verletzte Autofahrerin wurde kurz darauf mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An ihrem PKW entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.