Vellahn : Betreuungsverein berät zu Betreuungsrecht und Vorsorge

Über den richtigen Umgang in der Pflege und Betreuung von Angehörigen, gibt es in der kommenden Woche ein Beratungsangebot in Vellahn.

Vellahn | Vellahn: der Betreuungsverein führt am kommenden Mittwoch, 2.März, eine Sprechstunde durch. Thema ist das Betreungsrecht. Kathrin Engelke gibt dazu, sowie zur Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung Südwest Mecklenburg Auskunft. „Viele Bürger glauben, dass im Falle von Unfall, Krankheit oder Alter die Angehörigen handeln könne...

