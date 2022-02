Amt Neuhaus : Langjährige Mitarbeiterinnen der Bibliothek gehen in Rente

Mit Margitta Gloge und Brigitte Oehlke verlassen langjährige Bibliothekarinnen die Einrichtung in Neuhaus. Neuhaus. Ab Dienstag sind ihre Nachfolgerinnen an der Reihe. Auf die Posten gab es viele Bewerbungen.

Neuhaus | Auch an ihrem letzten Arbeitstag hatten Margitta Gloge und Brigitte Oehlke in der Gemeindebibliothek in Neuhaus viel zu tun. Schließlich wollten sie die rund 5000 Bücher, die die Einrichtung im Bestand hat, ordnungsgemäß an ihre beiden Nachfolgerinnen, Gesine von Prittwitz und Ina Kuhrs, übergeben. Zur Verabschiedung in den Ruhestand, der am 1. März b...

