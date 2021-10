Archezentrum Neuhaus : Bildervortrag gibt Einblicke in faszinierenden Lebensraum Elbe

Kurz vor Abschluss der Wanderausstellung „Wilder Wald am großen Fluss“ zeigt Axel Jahn im Archezentrum in Neuhaus Eindrücke von der Natur an der Elbe.

Neuhaus | Biber, Seeadler, Pirol und Co. stehen kurz vor Abschluss der Wanderausstellung „Wilder Wald am großen Fluss“ im Archezentrum in Neuhaus im Fokus. Am Dienstag, 26. Oktober, bereitet ihnen Axel Jahn von der Loki-Schmidt-Stiftung in seinem Bildervortrag „Die Elbe – Lebensader und Lebensraum“ die große Bühne. „Mit der Kamera und als biologischer Gutachter...

