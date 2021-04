Nahe Wittenburg : Wohnhaus brennt in Boddin

Eine Hausbewohnerin wurde verletzt.

Boddin | Beim Brand des Einfamilienhauses in Boddin ist am Freitagmorgen eine Hausbewohnerin verletzt worden. Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache gegen 09 Uhr ausgebrochen, worauf mehrere Feuerwehren aus der Region zum Brandort eilten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.