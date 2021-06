Amt Boizenburg-Land : Dankeschön von den Brandschützern

Auf der Feuerwehrdienstberatung hatten die Wehrführer des Amtes ein Präsent für Karin Wienecke und Lothar Eichel parat.

Greven | Mit so viel anerkennendem Zuspruch haben Karin Wienecke und Lothar Eichel am Mittwochabend nicht gerechnet. Zwar hätten sie sich denken können, dass Frank Ahrens als Amtswehrführer Boizenburg-Land stellvertretend für alle Kameraden in diesem Bereich eine Kleinigkeit für sie vorbereitet hat. Schließlich hatte der oberste Feuerwehrmann im Amtsbereich Ka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.