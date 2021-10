Spenden für Flutgebiet : Boizenburger Kita sammelt Geld für Kita in Bad Neuenahr

Um ihre Kollegen und Kinder in Rheinland-Pfalz zu unterstützen, hat die Kindertagesstätte „Haus Sonnenschein“ 1000 Euro gesammelt. Die Spenden werden nun vor Ort übergeben.

Boizenburg | Die Notlage im Flutgebiet in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geht ihr wirklich nahe. Und schon beim Reden über ihr Vorhaben steigen ihr Tränen in die Augen, auch aufgrund der eigenen Erfahrungen. „Wir sind hier selbst in einem Hochwassergebiet“, sagt Doreen Missal, Leiterin der Kindertagesstätte „Haus Sonnenschein“ in Boizenburg. „Ich habe 200...

