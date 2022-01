Boizenburg : Stadtvertreter ringen um Steuererhöhung

Boizenburg braucht Geld: Verwaltung wollte Grund- und Gewerbesteuer anheben.

Boizenburg | Regelmäßig sorgt die Debatte um das liebe Geld in Boizenburg für reichlich Gesprächsstoff. Das jährliche Ringen um den städtischen Finanzplan ist hierbei nur die Spitze des monetären Eisbergs. Zumeist geht es dabei darum, dass sich die Stadt nicht bis ins Bodenlose verschuldet. Die Finanzdebatte kann allerdings auch in die andere Richtung führen. So r...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.