Brand auf Geflügelhof : Ostereinsatz für die Feuerwehren in Bresegard

Rund 30 Einsatzkräfte rückten am Sonntagmorgen zu einem Brand auf dem Geflügelhof in Bresegard bei Picher aus.

Bresegard bei Picher | Einen arbeitsreicher Start in den Ostersonntag hatten die Feuerwehren rund um Bresegard bei Picher. Kurz nach 6.30 Uhr waren sie zu einem Einsatz auf den Geflügelhof in der Nähe des Bresegarder Sportplatzes gerufen worden. Wie Holger Hille von der Feuerwehr Picher mitteilte, hatte sich dort ein Feuer in einem an die Hühnerställe angebauten Serviceraum...

