Brandruine in Neuhaus : Auf der Gülze wird es bunt

Jahrelang sickerte Abwasser in die Erde. Verschiedene Pflanzen sollen den Boden verbessern.

Neuhaus | „Jetzt sind die Gebäude weg“, sagt Boris Reisgies vom Fachdienst Umwelt des Landkreises Lüneburg. Aber der ehemalige Schandfleck an der Bundesstraße 195 am Ortseingang von Neuhaus werde eine Sanierungsfläche bleiben. So soll der Nachnutzer des Grundstüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.