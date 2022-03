Feuer in Wittenburg : Brennendes Auto nahe Total Tankstelle gelöscht

In Wittenburg brannte nahe der Total-Tankstelle ein Auto, dank beherzter Helfer war die Lage schnell unter Kontrolle.

Wittenburg | Ein Pkw ist am Donnerstag Abend in Wittenburg nahe der Total-Tankstelle aus bisher nicht bekannten Gründen in Brand geraten, Dank beherzter Passanten und dem Einsatz von Pulverlöschern konnte der Brand aber schnell eingegrenzt werden. Dennoch kam auch die Feuerwehr zum Einsatz, mit insgesamt neun Mann. Als die Kameraden eintrafen, war der Brand sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.