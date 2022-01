Bürgermeister in Boizenburg : Rico Reichelt zeigt vollen Einsatz für die Stadt

Der neue Bürgermeister von Boizenburg hat am 25. Januar seinen Dienst angetreten und sich sofort darangemacht, seine Ziele auch zu realisieren.

Boizenburg | Der Terminkalender von Rico Reichelt ist pickepacke voll. „Es gibt keine ruhige Minute. Von Tag eins an bin ich voll im Stoff“, erklärt der neue Bürgermeister von Boizenburg diesbezüglich. Am Dienstag, 25. Januar, hatte er seinen ersten Tag als Verwaltungschef in der Stadt an der Elbe. Und seither macht er sich daran, das zu verwirklichen, was er sich für seine nun siebenjährige Amtszeit vorgenommen und weshalb ihn die Mehrheit der Boizenburger im Herbst 2021 zum Bürgermeister gewählt hat. Weiterlesen: Rico Jakobeit gewinnt Stichwahl in Boizenburg Rico Reichelt ist dabei ehrlich: „Es ist nicht anders als gedacht, es fühlt sich nur anders an, weil man jetzt die Verantwortung hat.“ Der neue Verwaltungschef ist dem nun ehemaligen Bürgermeister von Boizenburg, Harald Jäschke, hierbei immer noch sehr dankbar, dass dieser ihn seit seiner Wahl eingearbeitet hat. Verantwortung zu erlernen und Verantwortung zu übernehmen sind aber auch für Rico Reichelt zwei unterschiedliche paar Schuhe. Mehr Service durch Digitalisierung Das soll jedoch nicht bedeuten, dass sich Boizenburgs neuer Verwaltungschef davor scheut. So hat er mit unter anderem der Stadtentwicklung oder der ärztlichen Versorgung in Boizenburg schon viele Themen im Kopf, die er kurz-, mittel- und langfristig angehen will. „Die Online-Terminvergabe ist ganz wichtig für mich“, hebt Rico Reichelt darüber hinaus ein Serviceangebot hervor, das den Boizenburgern den Zugang zur Verwaltung erleichtern soll. Ohnehin will der Bürgermeister in Zukunft auf kurze Wege und einen direkten Draht zur Bevölkerung setzen. Mehr Transparenz und mehr Kommunikation sind hierfür die Mittel seiner Wahl, welche sich natürlich auch – ganz zukunftsorientiert – auf den digitalen Bereich erstrecken sollen. Rico Reichelt ist allerdings realistisch genug, um zu erkennen, dass das nicht von jetzt auf gleich funktioniert. So hebt er hervor, dass in der Stadt noch immer der Cyberangriff auf die Kommunalservice Mecklenburg KSM nachwirke, weshalb auch der angestrebte digitale Fortschritt noch etwas auf sich warten lasse. Weiterlesen: Schäden durch Cyberangriff sollen bis April behoben sein Schritt für Schritt soll es dabei auch noch in anderen Bereichen mit der Digitalisierung vorangehen. Rico Reichelt hat hier die Schulen – und explizit die Regionale Schule „Rudolf Tarnow“ – fest im Blick. Zu überstürzten Mitteln will der neue Bürgermeister allerdings nicht greifen. „Wichtig ist, dass wir einen guten Plan machen“, sagt der Verwaltungschef. Neue Mitarbeiter sind eine Chance Verlassen könne er sich dabei immer auf seine Verwaltung. Da finde gerade eine gewisse Umstrukturierung statt. Viele Kollegen würden altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Die Stellen werden dann durch Jüngere besetzt. „Das ist eine Chance“, ist sich Rico Reichelt sicher. Alte Kollegen würden – dem Beispiel von ihm und Harald Jäschke folgend – neue gut einarbeiten, sodass die jeweiligen Aufgaben sofort gut übernommen werden. „Die Mischung stimmt“, sagt Rico Reichelt dazu. Und die Mischung, beziehungsweise die Chemie, soll auch zwischen ihm und den Stadtvertretern von Boizenburg stimmen. „Ich will, dass Stadtvertretung und -verwaltung eins sind und an einem Strang ziehen“, sagt Rico Reichelt. Nur in der Zusammenarbeit könne Boizenburg vorangebracht werden und Rico Reichelts größter Wunsch für die gesamte Dauer seiner Amtszeit würde in Erfüllung gehen. „Wenn am Ende bei den Menschen hängen bleibt, dass ich alle etwas für Boizenburg mitgenommen habe“, benennt er diesen. Bei den vielen Terminen in seinem Kalender ist ihm zumindest schon jetzt nicht abzustreiten, das er sich seinerseits sehr bemüht, seinen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Amt und Familie in Einklang bringen Hierbei betont Reichelt, dass er neben seinem Amt als Bürgermeister immer auch noch der Mensch Rico Reichelt sei. Und diesem Menschen ist seine Familie ebenso wichtig wie der Fortschritt Boizenburgs. Deswegen geht der Verwaltungschef im Sinne des Siegels „Familienfreundliches Unternehmen“, das Boizenburgs Verwaltung führt, auch voran und erklärt mit einem Lächeln: „Die Tochter des Bürgermeisters kommt auch schon einmal mit ins Büro.“ Stimmen aus der Stadtvertretung zum neuen Bürgermeister: Ich möchte, dass das unter Harald Jäschke bestandene Vertrauensverhältnis zwischen Bürgermeister und Stadtvertretung fortbesteht. Unser aller Ziel muss sein, Boizenburg voranzubringen. Ich bin optimistisch und kann mir vorstellen, dass Herr Reichelt die schwierige Aufgabe der personellen Umstrukturierung erfolgreich angeht. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Ein großes Ziel muss sein, dass das Grundschulzentrum und der Anbau der Tarnowschule fristgerecht fertig werden. Ich hoffe, dass Herr Reichelt die gute Arbeit von Herrn Jäschke fortführt. Die Verwaltung soll effizienter werden und Herr Reichelt soll ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter, die Stadtvertreter und natürlich alle Boizenburger haben. Mir liegen unsere Spielplätze am Herzen. Die sollen regelmäßig kontrolliert und instandgehalten werden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.