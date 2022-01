Amt Hagenow-Land : Bürokratie und viele Aufträge ziehen Baumpflege in die Länge

Im Amt Hagenow-Land kümmert sich die Abteilung Baumkataster um alle Bäume im Amtsbereich.

Hagenow | Hier tote Äste, da ein ganzer kranker oder beschädigter Baum. An einer anderen Stelle gibt es keine Probleme. Baumpflege ist gleich Sicherheitsarbeit in den Gemeinden. Im Amt Hagenow-Land kümmert sich das Baumkataster um Angelegenheiten wie Baumschau, Anträge und Ausschreibungen. In den kommenden Wochen stehen noch einige Pflegearbeiten an, weiß Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.