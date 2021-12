Ludwigslust-Parchim : Busse der VLP fahren weiter nach Schulfahrplan

Schüler, die am 20. und 21. Dezember die Notbetreuung in Schulen nutzen, können im Landkreis Ludwigslust-Parchim wie gewohnt mit Busen der VLP fahren.

Ludwigslust-Parchim | Die Landesregierung hat die Präsenzpflicht an Schulen für den 20. und 21. Dezember aufgehoben. Trotzdem werden Busse weiter nach Schulfahrplan fahren, teilt die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) am Donnerstag mit. Denn für Schüler der Klassenstufen eins bis sechs wird eine Notbetreuung in Schulen angeboten. Die Beförderung nach Schulfa...

