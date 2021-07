Campingplatz Groß Zecher : Dauercamper suchen am Schaalsee Natur und Ruhe statt Partylärm

Urlauber genießen herrlichen Sommer auf dem Campingplatz in Groß Zecher

Groß Zecher | Immer wieder klingelt der kleine Mann in seinem Ohr. Hans-Hermann Scheel drückt auf seinen Telefonknopf und sagt bei jedem Anruf mit gleichbleibender Freundlichkeit: „Campingplatz Groß Zecher. Wie kann ich Ihnen helfen?“ An diesem Tag kommt der Platzwart mit seiner eigentlichen Arbeit nur langsam voran. „Den Service am Telefon will ich den Campern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.