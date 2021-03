Corona-Kritik : Demonstration am Sonntag in Boizenburg geplant

Polizei ist vorbereitet und die zeitweise Sperrung von Straßen ist möglich.

Boizenburg | Autofahrer müssen sich am Sonntag, den 14. März, auf mögliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie der Polizeirevierleiter in Boizenburg Fredo Kreft bestätigte, ist für diesen Tag ein Aufzug angemeldet. Die Veranstalter, die sich unter der Initiative „Miteinander Boizetal“ zusammengefunden haben, rechnen laut Kreft mit 100 Teilnehmern am Zug. Der sta...

