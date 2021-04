Corona im Amt Neuhaus : Erzieher und Grundschullehrer sind geimpft

Es hat doch geklappt: Das Schul- und Kitapersonal im Amt Neuhaus hat nun die Corona-Erstimpfung erhalten.

Neuhaus | Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Auch wenn sogar dieser Termin wieder bis zuletzt auf der Kippe stand. „Unsere Grundschullehrer, Erzieher und das Personal in den Einrichtungen im Amt Neuhaus sind geimpft“, verkündete Bürgermeister Andreas Gehrke am Dienstag. Insgesamt seien rund 70 Impfungen gesetzt worden. „Die Impfbereitschaft in den Einrichtungen...

