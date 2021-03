Landkreis Lüneburg : Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder an

Die Covid-19-Fälle im Landkreis Lüneburg ziehen an. Im Vergleich zu vergangenen Wochen ist die Zahl deutlich gestiegen.

Lüneburg/Amt Neuhaus | Die bundesweite Tendenz ist auch im Landkreis Lüneburg erkennbar. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auch hier gestiegen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden am Dienstag 29 weitere Coronavirus-Infektionen gemeldet. Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche waren es 20, am Dienstag vor zwei Wochen elf und am Dienstag vor drei Wochen nur acht...

