Corona im Landkreis Lüneburg : Inzidenzwert auf über 90 gestiegen

Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Landkreis Lüneburg weiterhin steigend. Das ist deutlich am Inzidenzwert erkennbar.

Lüneburg/Amt Neuhaus | 40, 40, 33: So lauten die Zahlen der neu gemeldeten Coronavirus-Infektionen der vergangenen drei Tage im Landkreis Lüneburg. Und sie machen sich nun auch deutlich beim Inzidenzwert bemerkbar. Lag dieser laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt am Dienstag noch bei 79,3 ist er am Donnerstag auf 90,1 gestiegen. Allerdings sind dabei noch nicht die 33...

