Mit 3G-Regel und Maskenpflicht : DRK in Boizenburg lädt zur finalen Blutspende 2021

Im Dezember wird es noch zwei Termine in der Sporthalle „Richard Schwenk“ geben.

Boizenburg | Die Blutspender trotzen in Boizenburg der Corona-Krise. Auch in Zeiten der vierten Infektionswelle wollen sie helfen. Sie befinden sich auf ihrer Zielgeraden. Unter dem Motto „Spende Blut und rette Leben“ führt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) – vorbehaltlich anderer Anordnungen von Bund und Land – in der Elbestadt seine letzten Termine des Jahres durch,...

