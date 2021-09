Boizenburger Kita feiert Jubiläum : „Spielhaus“ hat in 30 Jahren Hochwasser und Corona überstanden

1991 übernahm der DRK-Kreisverband die Trägerschaft der Kindertagesstätte in der Boizenburger Altstadt. Um auch noch viele weitere Jahre Mädchen und Jungen in dem Gebäude betreuen zu können, stehen Sanierungen an.

Boizenburg | In der historischen Altstadt gab es ein Jubiläum. 30 Jahre „Spielhaus“. „Eigentlich wäre dieser runde Geburtstag der schöne Anlass für eine Party mit vielen Gästen gewesen. Aber coronabedingt blieben wir unter uns“, sagt Carolina Gumz. Sie ist die Leiterin der Kindertagesstätte, deren Trägerschaft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im September 1991 überna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.