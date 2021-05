Dannenberg : Polizeichef verspricht starke Präsenz im Amt Neuhaus

Axel Brongkoll nun auch offiziell in sein Amt eingeführt

Neuhaus/Dannenberg | Den Job als Polizeichef in der Station Dannenberg hat Polizeihauptkommissar Axel Brongkoll schon seit Ende 2018 inne. Aber eben nur kommissarisch. Am Freitag ist der 44-jährige Polizist nun endlich auch ganz offiziell in sein Amt eingeführt worden und darf sich auch über die entsprechenden Bezüge freuen. Mit seinen insgesamt 19 Mann ist der begeist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.