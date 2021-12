Gastronomie Boizenburg : Das Restaurant „Athen“ verlässt den Hafen

Schließungsgerüchte stimmen nicht. Das Restaurant „Athen“ in Boizenburg zieht lediglich um und das nur wenige hundert Meter weiter.

Boizenburg | Ist der Gast zufrieden, freut sich Kyriaki Boukla. Denn ihr griechisches Restaurant „Athen“, welches sie mit ihrer Familie in Boizenburg betreibt, ist ein Besuchermagnet. „Bei uns geben sich die Gäste die Klinke in die Hand.“ Doch in diesen Tagen kämpft die Gaststätte nicht nur mit den Folgen der von Bund und Land angeordneten Corona-Schutzmaßnahmen, ...

