Testzentrum zieht um – die Sportler freut es : Wittenburg startet in die Normalität

Die Sportler in Wittenburg können ab dem 1. Juni ihre Halle wieder nutzen, das Testzentrum zieht ins Foyer um.

Wittenburg | Wittenburg plant ab kommender Woche konkrete Schritte in Richtung Normalität. Das hat auch kleine Änderungen bei den Testzentren in der Stadt zur Folge. Das Schnelltestzentrum wird ins Foyer der Sporthalle verlegt, das PCR-Zentrum wird im Bahnhofsgebäude aufgebaut. An den Testangeboten ändert sich nichts. Dafür können die Sportler wieder in ihre Halle...

