„Wiesenkinder“ in Boizenburg : Doreen Kurz startet mit Sportfest ihre Zeit als neue Kita-Leiterin

Doreen Kurz ist die neue Leiterin der Kita „Wiesenkinder“ in Boizenburg und hatte an ihrem ersten Tag in dieser Funktion gleich viel zu tun.

Boizenburg | Den Führerschein haben die Jungen und Mädchen schon einmal in der Tasche. Also zumindest, wenn es um ihre Roller geht. Bei einem kleinen Sportfest haben die fast 30 Vor- und Vorvorschulkinder der DRK-Kita „Wiesenkinder“ in Boizenburg diese Fahrprüfung abgelegt. Pünktlich zum Kindertag sorgte das vom Kreissportbund angebotene Fest bei den Klei...

