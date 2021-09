Boizenburg/Wismar: Dreister Betrüger wartet vor Polizei - Taxifahrerin stoppt Geldbetrug

Die Polizei in Westmecklenburg warnt vor Trickbetrügern, die sich derzeit als falsche Polizisten ausgeben. Anlass sind zwei Fälle in den zurückliegenden Tagen aus Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) und Wismar, wie die zuständigen Polizeisprecher am Montag sagten. In Boizenburg konnte eine Taxifahrerin knapp verhindern, dass eine Seniorin 40 000 Euro verl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.