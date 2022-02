Leserfoto : Ein früher Storch landet im Amt Neuhaus an der Elbe

Kaum gelandet, ist ein früher Storch bei der Nahrungssuche an der Elbe einem SVZ-Leser vor die Kameralinse gekommen.

Herrenhof | Eher als erwartet landet er auf der Wiese. „So früh war der Storch noch nicht da, in Herrenhof an der Elbe“, berichtet Uwe Meyer, der mit der Kamera im Anschlag das Tier am Samstag, 5. Februar, gleich bei der Nahrungssuche erwischt hat. In Belitz bei Teterow besetzte der erste Storch sogar schon am 22. Januar seinen Horst. Zurück aus dem Süden erwarte...

