Medikamente gestohlen : Polizei warnt Einbrecher vor hochgiftiger Beute

Einbrecher in Hagenower Tierarztpraxis hatten es eigentlich auf Bargeld abgesehen, nahmen aber auch etliche hochgiftige Medikamente bei ihrem Einbruch mit.

Hagenow | Eigentlich hatten es die Täter bei ihrem Einbruch in die Tierarztpraxis in der Hagenower Friedrich-Heincke-Straße zunächst nur auf Bargeld abgesehen. Doch bei ihrem Beutezug, der in der Praxis von Stefanie Witte eine Schneise der Verwüstung hinterließ, nahmen die Diebe auch zahlreiche Medikamente und Präparate aus gesicherten Schränken mit. Und die kö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.