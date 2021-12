Diebe stahlen Bargeld : Einbruch in Hagenower Bürogebäude

Die Tat hat sich laut Polizei am Wochenende zugetragen.

Hagenow | Bei einem Einbruch in ein Hagenower Büro haben Unbekannte am Wochenende Bargeld gestohlen. Zudem richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag in der Schweriner Straße. Die Beamten konnten bereits herausfinden, dass sich die Einbreche...

