Polizeieinsatz : Einbruch in einer Bäckerei in Hagenow

Die Täter stahlen eine geringe Menge Bargeld, verursachten aber viel Sachschaden.

Hagenow | In Hagenow sind unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend gewaltsam in eine Bäckerei eingedrungen. Die Einbrecher hatten eine Fensterscheibe mit einem Kanaldeckel beschädigt und sich so Zugang zum Geschäft verschafft. In der Bäckerei stahlen die Täter aus einer Trinkgeldkasse eine verhältnismäßig geringe Menge an Bargeld. Zudem hinterließen sie Sach...

