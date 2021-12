Burgsee beim Ort Besitz : Feuerwehren retten einen Hund aus dem kalten Wasser

Das Tier war auf dem Eis des Sees eingebrochen und konnte nicht mehr alleine an das Ufer kommen. Doch Hilfe nahte.

Besitz | Am Donnerstagnachmittag haben Feuerwehrleute aus Besitz und Kuhlenfeld einen Hund gerettet. Das Tier war in das Eis auf dem Burgsee in der Nähe von Besitz eingebrochen. Das Tier geriet in den See und konnte sich dann aus eigener Kraft nicht mehr aus dem eiskalten Wasser befreien. Kristoph-Felix Piepke, Sprecher der Feuerwehren im Amt Boizenbu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.