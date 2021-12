Leserfoto aus Brahlsdorf : Eisblumen zeigen den Zauber des Winters

Interessante Gebilde im Winter auf Scheiben von Autos. Ein Bild, das Franziska Kolm aus Brahlsdorf einfach fotografieren musste.

Brahlsdorf | Frostig war es über die Weihnachtsfeiertage in der Region. Ideale Bedingungen für Blumen, die sich nur bei diesem Wetter zeigen. „Schön und lästig zugleich. Das Freikratzen der Autoscheiben ist lästig, wenn sie zugefroren sind“, so Franziska Kolm aus Brahlsdorf. „Aber manchmal möchte man die Eisblumen auch gar nicht wegkratzen, weil es so schön ist, w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.