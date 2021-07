Amt Hagenow-Land : Gemeinden halten sich bei Erntefesten zurück

Schon 2020 mussten die traditionsreichen Veranstaltungen coronabedingt ausfallen, auch in diesem Jahr wird es wahrscheinlich keine großen Erntefeste im Hagenower Umland geben. Dafür gibt es Überlegungen für kleine Dorffeiern.

Amt Hagenow-Land | Die gebundene Erntekrone, hoch oben auf einem Wagen. Der Festumzug, der durch das ganze Dorf führt. Und an den Straßenrändern zahlreiche Schaulustige, die sich das Spektakel ansehen möchten: Erntefeste gehören in der Region Hagenow zur Tradition, doch durch die Corona-Pandemie wurden die Gemeinden bei der Organisation ihrer Feiern in den vergangenen M...

