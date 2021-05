Freiwilliges Soziales Jahr : Zahrensdorferin testet ein Jahr lang ihren Berufswunsch

Janne-Stine Schlie hat während ihres FSJ in der Boizenburger DRK-Kita „Wiesenkinder“ die Bestätigung erhalten, die sie für ihrer Lehrausbildung wollte

Boizenburg | Erst das Abitur. Dann studieren. Und schließlich voll durchstarten. So ist wohl der Traum vieler Schüler in den Abschlussklassen in ganz MV. Die Realität sieht jedoch nicht selten anders aus. Zerplatzte Träume und abweichende Lebenswege pflastern so manchen Lebenslauf. Das ist zwar nicht unbedingt negativ. Janne-Stine Schlie wollte aber rein job-techn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.