Feuerwehr in Hagenow : Kameraden zeigten ihre Einsatzfahrzeuge

Fototermin an der Feuerwache: Die Freiwillige Feuerwehr Hagenow stellte ihre Fahrzeuge für Hobbyfotografen aus.

Hagenow | Ein ungewöhnliches Bild hat sich am Sonntag an der Feuerwache in Hagenow geboten. Die Kameraden platzierten dort ihre Einsatzfahrzeuge auf der Wiese. Zur Freude von interessierten Hobbyfotografen, die die Möglichkeit nutzten, die Wagen aus nächster Nähe zu inspizieren und Bilder von ihnen zu machen. „Wir haben alles, was wir zu bieten haben, rausgefah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.