Feuerwehr in Neuhaus : Kochversuch sorgt für Einsatz der Rettungskräfte

Verbranntes Essen hat in Neuhaus für einen zweistündigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Rund 30 Kameraden waren ausgerückt.

Neuhaus | Schwarzer Rauch aus einem Küchenfenster hat zuletzt mehrere Feuerwehren aus dem Amt Neuhaus auf den Plan gerufen. Wie Gemeindefeuerwehr-Pressewartin Claudia Harms mitteilte, wurden die Kameraden am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Lüneburger Straße in Neuhaus gerufen. Daraufhin rückten die Ortsfeu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.