Boizenburg : Den Corona-Alltag erfolgreich ins Bild gebannt

Wendelin Dietsche aus Klein Bengerstorf gewinnt einen Wettbewerb von Marko Schultz mit einem aussagekräftigen Bild.

Boizenburg | Zugegeben, Marko Schultz hätte sich gerne ein paar mehr Einsendungen für den von ihm initiierten Fotowettbewerb gewünscht. Lediglich knapp ein Dutzend Hobbyfotografen wollten in einem aussagekräftigen Bild festhalten, was sich bei ihnen in Zeiten der Pandemie bezüglich Essen und Trinken verändert hat. Der Gewinner wurde schnell gefunden Die Zahl...

