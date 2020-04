Strecke Hagenow/Schwerin : Frau von Zug erfasst und getötet

Die Identität der Toten konnte bereits geklärt werden.

von Polizeiinspektion Ludwigslust

17. April 2020, 12:26 Uhr

An der Bahnstecke zwischen Hagenow und Schwerin ist am Freitagmorgen die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Identität der Toten konnte bereits geklärt werden. Demnach handelt es sich um eine 32-Jährige aus der Region.

Dem Spurenaufkommen zufolge ist die Frau höchstwahrscheinlich in der Nacht von einem Zug in Höhe Kirch Jesar erfasst worden. Offenbar hat der betreffende Lokführer den Vorfall aber nicht bemerkt und fuhr weiter. Der Lokführer eines anderen Zuges entdeckte am Freitagmorgen Bekleidungsgegenstände im Gleisbett und ließ die Polizei informieren.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu diesem Vorfall. Eine Straftat ist nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen auszuschließen. Derzeit geht die Polizei bereits konkreten Hinweisen zum Verbleib des Zuges nach, der an diesem Vorfall beteiligt war. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort musste die Bahnstrecke für etwa zwei Stunden beidseitig voll gesperrt werden.