Öffnung der Friseure : Endlich wieder die Haare schön

Seit Montag dürfen Friseure wieder arbeiten – in den Salons in Lübtheen, Kaarßen und Hagenow herrschte große Freude.

Lübtheen, Kaarßen | „Ich freue mich“, war der erste Satz der Kundin im Laden des „Beauty-Teams“ in Lübtheen. Die gleiche Freude herrschte auch bei Inhaberin Karen Vogel und ihren vier Mitarbeitern. Endlich dürfen sie wieder arbeiten. Erleichterung war am Montag in allen Fr...

