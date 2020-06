Boizenburg: Gabelstapler stößt mit Auto zusammen

von svz.de

09. Juni 2020, 11:17 Uhr

In Boizenburg ist am Montagabend ein Gabelstapler mit einem PKW zusammengeprallt. Dabei wurde niemand verletzt, jedoch stand der Fahrer des Arbeitsgerätes einem Vortest zufolge unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest beim 33-jährigen Staplerfahrer ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Mann hatte Produktionsmaterial einer naheliegenden Firma auf dem Gabelstapler transportiert, wodurch ihm offenbar die Sicht versperrt war. Beim Zusammenstoß mit dem PKW in der Gülzer Straße entstand Sachschaden, der zunächst auf ca. 1.500 Euro geschätzt wurde. Gegen den deutschen Gabelstaplerfahrer ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.