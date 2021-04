Gallin : Schönheitsreparaturen an Gallins Straßen

Verkehr und Frost-Tau-Wetter setzen den Straßen-Oberflächen in Gallin zu. Die Gemeinde packt nun die Reparatur an.

Gallin | Tag für Tag fahren zahllose Lastkraftwagen und Vierzigtonner durch den Businesspark bei Gallin und Valluhn. Auch durch das kleine Gallin brausen täglich kleine und große Autos. Dieser Verkehr geht schon seit einiger Zeit an den Straßen-Oberflächen nicht spurlos vorüber. So genannte Netzrisse zieren mittlerweile viele Trassen in Gallin sowie den Teil d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.