Gartenhaus in Zarrentin brennt

von svz.de

06. Oktober 2019, 11:18 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 06. Oktober 2019 kam es in Zarrentin am Schaalsee zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Eine 47-jährige Frau hatte bemerkt, wie ein Gartenhaus auf einem Grundstück in voller Ausdehnung in Flammen stand. Die Frau verständigte umgehend die Feuerwehr, die zeitnah mit fünf Einsatzfahrzeugen aus den freiwilligen Feuerwehren Lassahn, Bantin, Zarrentin sowie Testorf anrückte.

Polizeieinsatzkräfte aus Boizenburg übernahmen die Absperrmaßnahmen, sowie die ersten Ermittlungen. Aufgrund der im Garten gelagerten leeren Sauerstoffflaschen, kam es mehrfach zu kleineren Explosionen, die zwar keine größere Gefahr darstellten, die Löscharbeiten der Feuerwehr jedoch behinderten.

Im Zuge des Einsatzes konnten die Polizeibeamten mit Hilfe des Kriminaldauerdienstes die Brandursache ermitteln. Ursache war ein technischer Defekt eines Ladegerätes, welches sich in dem Gartenhaus befand.

Insgesamt waren 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, die den Brand unter Kontrolle brachten.