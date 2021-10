Begegnungen im Amt Neuhaus : Gemeinde lädt Einwohner zum Ideenaustausch

Die Gemeinde Amt Neuhaus arbeitet weiter an ihrem Konzept für Mehrgenerationenplätze. Im nächsten Schritt können Anwohner ihre Wünsche äußern.

Neuhaus | Die Jüngeren auf dem Klettergerüst, die Älteren auf der Bank und die ganze Familie an einem Tisch im Schatten: Die Gemeinde Amt Neuhaus möchte in einigen ihrer Ortsteile sogenannte „generationsübergreifende Bewegungs- und Begegnungsräume“ schaffen. Vorbild dafür ist eine Privatinitiative in Kaarßen. Dort war es zwei Frauen vor gut zwei Jahren gelungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.