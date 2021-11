Wasserfontäne in Kuhstorf : Feuerwehr testet neue Löschwasserbrunnen

Dank einer Landesförderung konnte die Gemeinde Kuhstorf alle sechs vorhandenen Wasserreservoirs tiefer setzen lassen und modernisieren. Jetzt gab es eine Überprüfung.

Kuhstorf | Ein große Wasserfontäne schießt Montagmittag mitten in Kuhstorf in den Himmel. Wenig später landet der Wasserstrahl auf einigen Bäumen am Straßenrand. Nur wenige Meter weiter läuft die Pumpe der Freiwilligen Feuerwehr dröhnend auf Hochtouren. Das muss sie auch, schließlich sollen dort mindestens 800 Liter Wasser pro Minute aus dem Erdreich kommen. Es ...

