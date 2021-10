Generationentreff in Hagenow : Freizeithaus bietet einen Raum für Zeit

In einem neuen Projekt möchte das Hagenower Freizeithaus „Sausewind“ künftig Senioren und Kinder zusammenbringen. Sie sollen sich Zeit füreinander nehmen und voneinander lernen.

Hagenow | Die ersten Teilnehmer sind gefunden. Ort und Zeit stehen fest. „Wir sind jetzt so weit, um mit unserem generationsübergreifenden Angebot zu starten“, bestätigt Simone Förster, Leiterin des ASB-Freizeithauses „Sausewind“ in Hagenow. Dabei handele es sich um ein Projekt mit dem Titel „Ein Raum für Zeit“. In ihm sollen Senioren und Kinder zusammenkommen....

