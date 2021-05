Großer Fortschritt für die Zarrentiner : Zarrentins Ärztehaus ist bereit für die Bürger

Gesundheitszentrum am Kloster eingeweiht / Lob für die Stadt, die 3,2 Millionen Euro investiert hat

Zarrentin | Am Sonnabend Mittag ist in Zarrentin eines der wichtigsten, städtischen Investitionsprojekte nach der Wende abgeschlossen und offiziell zur Nutzung übergeben worden. Das Ärztehaus am Kloster ist eröffnet und wird am Montag seinen Betrieb aufnehmen. Hier hat die kleine Stadt mehr als drei Millionen Euro für die Bürger ausgegeben, denn mit dem Haus verb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.