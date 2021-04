Girls Day 2021 Boizenburg : Fünf Firmen aus der Food Academy präsentieren sich online

Anmeldungen sind noch möglich.

Boizenburg | Fachkräfte zu gewinnen, ist für Unternehmen in der Region schon lange ein schwieriges Unterfangen. Die Corona-Pandemie hat das noch verstärkt. Während sich Firmen sonst noch auf Berufsmessen in den Fokus von möglichen Auszubildenden bringen konnten, herrscht hier nun seit einem Jahr komplette Funkstille. Weiterlesen: Berufsorientierung in den Schul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.